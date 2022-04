Z vojno v Ukrajini se je nujnost prilagoditve oskrbovalnih tokov le še povečala

Celje, 10. aprila - Oskrbovalne verige so v zadnjih letih doživele velike spremembe, ki so posledica različnih motenj, kot so ameriško-kitajska trgovinska vojna, nesreča v Sueškem kanalu in pandemija covida-19. Nujnost prilagoditve oskrbovalnih tokov se je z vojno v Ukrajini samo še povečala, pravi Uroš Kramar s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.