Ministri EU za izobraževanje zagotovili vso pomoč Ukrajincem

Bruselj, 5. aprila - Ministri članic EU za izobraževanje, med njimi slovenska ministrica Simona Kustec, so danes ponovno obsodili rusko agresijo na Ukrajino in soglasno zagotovili polno podporo in pomoč Ukrajincem. Kustečeva se je ob tem zavzela za pomoč ukrajinskim učencem, študentom, raziskovalcem in učiteljem na vseh ravneh izobraževanja.