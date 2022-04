V Evropskem parlamentu pozivi k zaščiti otrok na begu pred vojno v Ukrajini

Strasbourg, 5. aprila - Iz Ukrajine je doslej v EU pribežalo najmanj dva milijona otrok, številni med njimi brez spremstva, in prednostna naloga EU je, da poskrbi zanje, sta danes v Evropskem parlamentu poudarili podpredsednica Evropske komisija Dubravka Šuica in komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Pomen ustrezne zaščite so izpostavljali tudi poslanci.