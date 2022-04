Odbor za izobraževanje ob obstrukciji opozicije prekinil sejo glede odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete

Ljubljana, 4. aprila - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na nujni seji obravnaval predlog odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod. A o tem danes še niso dokončno odločili, saj so sejo ob napovedani obstrukciji SD, Levice in LMŠ prekinili. Zapletlo se je pri glasovanju o dopolnilih.