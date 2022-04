Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije tudi o Ukrajini in Piranskem zalivu

Zagreb, 4. aprila - Zunanji minister Anže Logar se je danes v Zaprešiću na Hrvaškem v okviru tristranskega sodelovanja v severnem Jadranu srečal z zunanjima ministroma Hrvaške in Italije Gordanom Grlićem Radmanom in Luigijem Di Maiem. Logar in Grlić Radman sta spregovorila tudi o "dogovoru o dogovoru" o ribolovu v Piranskem zalivu.