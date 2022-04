Ljubljana, 4. aprila - Smučarski centri počasi zaključujejo letošnjo smučarsko sezono. Potem ko so prejšnji teden vrata zaprli na Pohorju, Golteh in Kopah, so v nedeljo zadnji na severovzhodu države to storili na Rogli. Konec je smuke v Kranjski Gori in Cerknem, medtem ko vztrajajo na Voglu, Krvavcu in Kaninu.