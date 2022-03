Na Mariborskem Pohorju še zadnji smučarski konec tedna

Maribor, 26. marca - Smučarska sezona na Mariborskem Pohorju se bo zaključila v četrtek, na zadnji marčni dan, s čimer bo javno podjetje Marprom, ki upravlja z žičniškimi napravami, to zimo izpeljal 112 smučarskih dni. Še pred tem bo danes in v nedeljo na Arehu znova obratovala sedežnica Pisker, nato pa do četrtka vlečnice Cojzarica, Ruška in Areh.