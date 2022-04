Volišča v Srbiji zaprta, volivci še glasujejo

Beograd, 3. aprila - V Srbiji so se ob 20. uri zaprla volišča na predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitvah. Ker so na voliščih zvečer nastale dolge vrste za glasovanje, je predsednik republiške volilne komisije Vladimir Dimitrijević sporočil, da bodo ti volivci lahko glasovali tudi po 20. uri.