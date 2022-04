V Srbiji do 17. ure glasovalo blizu 50 odstotkov volivcev, brez incidentov ni šlo

Beograd, 3. aprila - V Srbiji danes potekajo predsedniške in predčasne parlamentarne volitve ter lokalne volitve, tudi v Beogradu. Po podatkih republiške volilne komisije je do 16. ure glasovalo 41,56 odstotka volivcev, do 17. ure pa po podatkih Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) 45,1 odstotka.