Michel: EU in Kitajska se strinjata, da vojna v Ukrajini ogroža globalno varnost

Bruselj, 1. aprila - EU in Kitajska sta se na današnjem virtualnem vrhu strinjali, da vojna v Ukrajini, ki jo je sprožila Rusija, ogroža globalno varnost in svetovno gospodarstvo, je po vrhu povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da so Kitajsko pozvali, naj ne ovira sankcij proti Rusiji.