Vizjak: Stroka mora preveriti razliko med ponudbo in ocenjeno vrednostjo gradnje odlagališča jedrskih odpadkov

Grosuplje, 1. aprila - Med popisi del in ocenjeno vrednostjo investicijskega programa za izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov pri Krškem so bila drastična odstopanja, je ob robu vladnega obiska v južnem delu osrednjeslovenske regije dejal okoljski minister Andrej Vizjak. Po njegovem mnenju mora imeti glavno besedo o primernosti ponudbe stroka.