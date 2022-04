Inštitut 8. marec ustvarjalcem oddaj Studio City, Tarča in Tednik v znak podpore predal 40.000 podpisov

Ljubljana, 1. aprila - Predstavniki Inštituta 8. marec so danes ustvarjalcem oddaj Studio City, Tarča in Tednik v znak podpore predali 40.000 podpisov. Članica inštituta Kristina Krajnc je ob predaji podpisov dejala, da je vsak od teh podpisov podpora ne samo tem oddajam, ampak tudi neodvisnemu novinarstvu, javni nacionalni televiziji in kritičnemu razmišljanju.