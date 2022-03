V Inštitutu 8. marec pozivajo k oddaji podpisa v podporo predlogu zakona proti škodljivim ukrepom oblasti

Ljubljana, 30. marca - Danes je začel teči rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike, kot ga predlaga Inštitut 8. marec. Za pomoč pri zbiranju podpisov so se povezali tudi s številnimi civilnodružbenimi organizacijami. Podpise do oddali tudi iz strank KUL. Koalicija v predlogu vidi norost.