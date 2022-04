Inštitut Nove revije z zbornikom Most čez Zaliv za pisatelja Borisa Pahorja

Ljubljana/Trst, 1. aprila - Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko je izdal zbornik Most čez Zaliv, posvečen revijama Zaliv in Most. Eno od revij je ustanovil zamejski pisatelj Boris Pahor, ki je v četrtek že osebno prejel zbornik. Izročila mu ga je Alenka Puhar, ki je zbornik tudi uredila in bila pobudnica lanskoletnega simpozija z enakim naslovom.