Borisu Pahorju ob 108. rojstnem dnevu poklon z zbornikom

Trst, 25. avgusta - Tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju se je 26 kolegov ob njegovem 108. rojstnem dnevu poklonilo z izdajo zbornika, v katerem ga naslavljajo pisatelj brez meja. Gre za zbirko esejev o Pahorjevih delih, intervjujev in pričevanj o njegovem življenju, ki so jih zbrali novinarji, književniki, prevajalci, profesorji in kulturniki.

Zbornik z naslovom Boris Pahor - Scrittore senza frontiere (Boris Pahor - Pisatelj brez meja) sta v sozaložništvu izdala Mladika in La Libreria Del Ponte Rosso. Ob Pahorjevem rojstnem dnevu, ki bo v četrtek, ga bodo širši javnosti predstavili v petek v tržaški kavarni San Marco, napoveduje Primorski dnevnik.

Zbirko sta uredila Fulvio Senardi in Walter Chiereghin, novinarjem pa sta jo predstavila prejšnji teden. Kot je povedal Chiereghin, je o pisni počastitvi pisateljevega rojstnega dne razmišljal že spomladi in ugotovil, da bi zgolj s člankom v italijanski reviji umetnosti in kulture reviji Il Ponte rosso težko posredoval javnosti vse vsebine, ki jih je želel že takrat izliti na papir.

"Pisal bi o sovražni družbi, s katero se je Pahor srečal v otroških letih in o nasilju. O nepravični prepovedi uporabe maternega jezika in teptanju pravic manjšin. Bralcem bi v članku težko posredoval pisateljev upor proti fašizmu in grozovito izkušnjo v taboriščih, v katerih je preživel, ranjen v telesu in duhu," je povedal. Izpostavil je tudi Pahorjevo stremljenje po svobodi v novi domovini Franciji in ga označil za velikega pisatelja, Pahorjevo Nekropolo pa za najpomembnejše tržaško delo druge polovice prejšnjega stoletja.

Zbornik je plod sodelovanja dveh kultur, ki sta v skupnem mestu predolgo živeli ločeni življenji, še opozarja Chierghin. Skozi kratke predstavitve izbranih del avtorji ponujajo vpogled v Pahorjev odnos do narodnostnega vprašanja, zatiranja, svobode in ljubezni, spomini dolgoletnih prijateljev pa odstirajo tudi bolj osebno plat velikega tržaškega pisatelja, navaja portal RTV Slovenija, MMC.

Preplet slovenskih in italijanskih pogledov na življenje ter delo Borisa Pahorja ponuja nov zorni kot razumevanja veličine slavljenca. Namenjen je italijanskim bralcem, ki se po mnenju urednikov zbornika premalo posvečajo domačim avtorjem in temam, povezanih z lastno preteklostjo, še dodaja MMC.