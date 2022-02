Digitalni boni tudi za osnovnošolce

Ljubljana, 28. februarja - Poslanci so se seznanili s predlogom zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki med drugim prinaša vrednostne bone za nakup računalniške opreme. Prejeli jih bodo dijaki in študenti, če bo sprejeto dopolnilo koalicije, pa tudi učenci zadnjih treh razredov osnovne šole. Starejši od 55 let bodo bone lahko koristili za obisk tečajev.