Večer: Na koroških njivah onesnažena sadra

Slovenj Gradec, 31. marca - Nekatera polja in travnike v okolici Slovenj Gradca so kmetje zadnje tedne prekrili z nenavadno belo snovjo. Analize so pokazale, da gre za industrijsko sadro, ki je stranski proizvod iz Steklarne Rogaška in ki tudi do 33-krat presega dovoljene vrednosti svinca. Inšpekcijski postopek poteka pri več kmetih, danes poroča časnik Večer.