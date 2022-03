Mediji: Neuradno Košorok imenovan za prvega moža Gen energije

Krško, 30. marca - Nadzorniki Gen energije so po neuradnih informacijah Financ in N1 donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka imenovali na položaj generalnega direktorja drugega stebra slovenske energetike. Pred mesecem dni so sicer nadzorniki s tega mesta razrešili dolgoletnega prvega moža Martina Novšaka.