Krški svetniki nasprotujejo kadrovskim menjavam v družbi Gen energija

Krško, 14. marca - Krški svetniki so na današnji izredni seji obravnavali nedavne kadrovske menjave v družbi Gen Energija, ki med drugim upravlja slovensko polovico Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Razrešitvi njenega dolgoletnega generalnega direktorja Martina Novaška so nasprotovali in soglasno zahtevali, da se v vodstvo Gen Energije imenuje odgovorne strokovnjake.