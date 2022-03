Danes podatki o dolgu in primanjkljaju ob koncu leta 2021

Ljubljana, 31. marca - Državni statistični urad bo danes objavil podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu v lanskem zadnjem četrtletju in v celem letu 2021. V negativno območje so se po dveh letih pozitivnega salda javne finance vrnile v 2020, vzrok pa so ukrepi, povezani s preprečevanjem in omejevanjem posledic epidemije covida-19.