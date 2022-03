Med cilji nove turistične strategije Maribora rast števila nočitev in letalskih povezav

Maribor, 31. marca - Nova strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor, ki jo bo danes obravnaval mestni svet, med drugim predvideva do konca leta 2027 za 20 odstotkov višje število nočitev, vzpostavitev desetih čarterskih linij na mariborskem letališču in vsaj pet dodatnih nastanitvenih zmogljivosti višjega kakovostnega razreda.