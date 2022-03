Ob čistilni akciji v Mariboru bodo sadili drevesa v šolah in vrtcih

Maribor, 16. marca - V soboto bodo v več slovenskih krajih potekale spomladanske čistilne akcije. Med drugim se v Mariboru s čiščenjem struge in nabrežja reke Drave začenja akcija Moji odpadki, moja skrb, v okviru katere bodo v več terminih do 9. aprila pobirali odpadke iz narave. Sodelovali bodo tudi otroci iz šol in vrtcev, občina pa jim bo v zahvalo podarila drevo.