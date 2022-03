Rusijo v VS ZN okrivili za povzročanje globalne prehranske krize

New York, 30. marca - Rusija je bila v torek v Varnostnem svetu ZN tarča obtožb, da je z invazijo na Ukrajino povzročila globalno prehransko krizo in ljudi po svetu izpostavila nevarnosti lakote, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina in Rusija med drugim skupaj zagotavljata 30 odstotkov svetovnega deleža izvoza pšenice.