Parlamenti članic EU za pomoč državam pri vstopu v unijo, a brez bližnjic

Brdo pri Kranju, 29. marca - Predsedniki parlamentov držav članic EU so ob zaključku dvodnevne konference na Brdu pri Kranju, na kateri so izrazili različna stališča glede širitve EU, danes sprejeli skupno izjavo. Poudarili so, da za vstop v unijo ni nikakršnih bližnjic, da pa je državam, ki želijo vstopiti, treba pomagati pri izpolnjevanju zahtevanih pogojev.