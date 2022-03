Predsedniki parlamentov držav EU na Brdu pri Kranju o širitvi unije

Brdo pri Kranju, 29. marca - Današnji drugi in sklepni dan konference predsednikov parlamentov članic EU, ki jih na Brdu pri Kranju gosti Slovenija, je posvečen razpravi o EU kot poroku stabilnosti, varnosti in blaginje v regiji in širše. Sodelujoči so izpostavili pomen širitve EU, tudi v luči dogajanja v Ukrajini.