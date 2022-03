Rusija bo po napovedih Lavrova omejila vstop državljanom "neprijaznih držav"

Moskva, 28. marca - Rusija je danes sporočila, da pripravlja ukrepe za omejitev vstopa za državljane t. i. neprijaznih držav, med katerimi so ob ZDA in Veliki Britaniji tudi vse članice EU. Po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova so ukrepi odgovor na "neprijazna dejanja" številnih držav, ki so po ruski invaziji na Ukrajino proti Moskvi uvedle sankcije.