Slovenija lani z eno višjih rasti povprečnih stroškov dela v evrskem območju

Luxembourg, 28. marca - Povprečni stroški dela na uro v gospodarstvu so se v območju z evrom lani glede na leto 2020 zvišali za 1,2 odstotka na 32,80 evra in v celotni EU za 1,7 odstotka na 29,10 evra. Rast v Sloveniji je bila s šestimi odstotki ena višjih v območju evra. Stroški dela so dosegli 21,10 evra, v prvi oceni ugotavlja Eurostat.