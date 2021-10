Stroški dela na zaposlenega lani višji za pet odstotkov

Ljubljana, 21. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani v Sloveniji znašali 2498,73 evra, kar je pet odstotkov več kot leta 2019. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 86,4 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.