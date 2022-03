Mladi po celem svetu s podnebnimi shodi

London, 25. marca - Mladi po celem svetu so danes zasedli trge in ulice na prvem podnebnem protestu Petki za prihodnost po lanskoletni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu. Na stotine protestnikov naj bi se zbralo na več kot 600 lokacijah na vseh sedmih celinah sveta, pri čemer so se prvi shodi začeli zjutraj na Novi Zelandiji in se potem pomikali proti zahodu.