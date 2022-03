Za uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov v turizmu 300.000 evrov

Ljubljana, 25. marca - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v današnjem uradnem listu objavilo razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu. Na voljo je 300.000 evrov, pri čemer lahko vsaka nastanitev oz. gostinec prejme največ 5000 evrov za posamezen objekt in znak. Rok za prijavo je 29. avgust.