Za uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov v turizmu 150.000 evrov

Ljubljana, 12. marca - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike. Na voljo je 150.000 evrov, od tega lahko vsaka nastanitev oz. gostinec prejme največ 5000 evrov za posamezen objekt in znak.