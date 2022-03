Pozivu EU k podnebni nevtralnosti se je odzvalo šest slovenskih mest

Ljubljana, 25. marca - Na poziv Evropske komisije k potegovanju za uvrstitev v skupino prvih 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest se je odzvalo šest slovenskih mest, in sicer Ajdovščina, Izola, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ormož in Velenje. Komisija je poziv v okviru misije podnebno nevtralna in pametna mesta objavila lani novembra.