EU spodbuja mesta k podnebni nevtralnosti in digitalizaciji

Bruselj, 25. novembra - Evropska komisija je danes objavila razpis za prijavo interesa za mesta, ki so se pripravljena pridružiti misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Cilj je, da bodo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo zgled za doseganje nevtralnosti drugih evropskih mest do leta 2050.