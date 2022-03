EU in ZDA z dogovorom o dobavi 50 milijard kubičnih metrov ameriškega plina letno

Bruselj, 25. marca - EU in ZDA so se dogovorile o dobavi 50 milijard kubičnih metrov ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina uniji na leto, sta danes v Bruslju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Joe Biden. S tem bi EU po besedah von der Leynove lahko nadomestila tretjino letne dobave plina iz Rusije v EU.