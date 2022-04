Tedenski pregled - svet od 25. do 31. 3.

Ljubljana, 1. aprila - Ruska invazija na Ukrajino poteka že drugi mesec. Pogovori v Istanbulu so sicer nakazali nekaj možnosti, da bi lahko prišlo do konca spopadov, a na terenu tega še ni videti. Vse bolj se zapleta glede dobav ruskega plina, saj Moskva zahteva plačevanje v rubljih, kar Zahod zavrača. Medtem pa so Ukrajino zapustili že štirje milijoni ljudi.