Tedenski pregled - Slovenija od 25. do 31. 3.

Ljubljana, 1. aprila - Teden so zaznamovali izvrstni nastopi slovenskih smučarskih skakalcev v Planici, pa tudi intenziven začetek kampanje za državnozborske volitve, v kateri namerava sodelovati 20 strank in list. V Kijevu je začel delovati slovenski začasni odpravnik poslov, Slovenija in Hrvaška pa sta začeli pogovore o možnostih sodelovanja pri oskrbi z energenti.