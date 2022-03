Pred dnevom sajenja medovitih rastlin v Porabju zasadili lipi

Ljubljana/Murska Sobota, 25. marca - Pred dnevom sajenja medovitih rastlin, ki bo v soboto, so se pobudi Čebelarske zveze Slovenije pridružili tudi v Porabju. Pri dvojezičnih osnovnih šolah na Gornjem Seniku in v Števanovcih so v sodelovanju s slovenskim generalnim konzulatom v Monoštru, Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota in čebelarji z obeh strani meje ta teden posadili lipi.

Generalna konzulka Slovenije v Monoštru Metka Lajnšček je ob tem izpostavila dobro sodelovanje s Čebelarsko zvezo Sloveniji pri vseh njihovih pobudah. Kot je pojasnila, so za zasaditev izbrali lipo, ki velja za eno najbolj medovitih rastlin, poleg tega pa je "simbol slovenstva, kar je za Porabje, kjer živijo tudi porabski Slovenci, še toliko bolj pomembno". Tudi pred slovenskim domom v Monoštru, ki tudi sam nosi ime Lipa, je posajeno to drevo, je spomnila konzulka.

Obe dvojezični osnovni šoli, Števanovci in Jožefa Košiča Gornji Senik sta se z veseljem pridružili pobudi. Ravnateljica števanovske šole Agica Holecz je spomnila, da v neposredni bližini šole, pred cerkvijo, že stoji mogočna lipa. Kot je dodala, bo nova posajena lipa čez leta, ko bo že dajala senco, priložnost za združevanje, druženje in tudi počitek za učence.

Lipi je darovala družba Slovenski državni gozdovi, pri sajenju pa so pomagali župnika Vili Hribernik in Dejan Horvat, ki v Porabju vodita slovenske maše, in direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota Stanko Kapun. Vsi trije so dolgoletni čebelarji.

Kot je opozoril Kapun, so podnebne spremembe prizadele tudi čebele in divje opraševalce, ki pa jim lahko pomagajo ljudje s sajenjem medovitih rastlin. To so lahko po njegovih besedah visokodebelne vrste, kot je lipa, pa tudi druge medovite rastline, na primer ajda, bela gorjušica, oljna redkev.

"Priporočal bi tudi, da na svoje vrtove med zelenjavo posejejo medovite rastline. Te so po eni strani vir hrane za čebele in druge opraševalce, po drugi pa tudi vir organske snovi, ki izboljšajo rodovitnost vrta," je dodal Kapun, ki si želi, da bi 26. marec postal svetovni dan sajenja medovitih rastlin.