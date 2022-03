V Lendavi drevored japonskih češenj kot simbol prijateljstva in miru

Lendava, 24. marca - V Lendavi so v okviru japonskega projekta Sakura japonskega veleposlaništva v Sloveniji kot simbol prijateljstva in miru v spomin na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu leta 2020 ter na 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo posadili japonsko češnjo skura v 690-metrskem češnjevem drevoredu.