Evropski parlament pozval k večji neodvisnosti proizvodnje hrane v EU

Bruselj, 24. marca - Evropski parlament je danes sprejel resolucijo o potrebi po nujnem akcijskem načrtu EU za zagotovitev prehranske varnosti v uniji in zunaj nje po ruski invaziji na Ukrajino. Poslanci pozivajo k takojšnji pomoči v obliki preskrbe s hrano za Ukrajino in k ponovnemu zagonu strategije EU za proizvodnjo hrane, so sporočili iz parlamenta.