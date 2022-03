Na sojenju Ducmanu imenovali dodatnega izvedenca psihiatrične stroke

Celje, 24. marca - Na sojenju Gregorju Ducmanu, ki je obtožen umora matere na zahrbten in grozovit način ter poskusa umora očeta marca lani v Zalogu pri Šempetru, so danes imenovali Valentino Winkler Skaza kot dodatno izvedenko psihiatrične stroke. Psihiatrinja je bila namreč dežurna, ko so Ducmana po umoru pripeljali na vojniško psihiatrijo.