Na sojenju Ducmanu zaslišali izvedenca psihiatrične stroke in psihologinjo

Celje, 3. marca - Na sojenju Gregorju Ducmanu, ki je obtožen umora matere na zahrbten in grozovit način ter poskusa umora očeta marca lani v Zalogu pri Šempetru, so danes zaslišali izvedenca psihiatrične stroke in psihologinjo. A si izvedenci niso bili enotni glede psihičnega stanja Ducmana v času umora. Sojenje se bo nadaljevalo 23. marca.