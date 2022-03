Predsednica zdravniške zbornice v Mariboru o reševanju kadrovskih težav v zdravstvu

Maribor, 24. marca - Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je danes obiskala zdravstveni dom in klinični center v Mariboru, kjer je z gostitelji med drugim razpravljala o možnostih reševanja kadrovskih težav v zdravstvu. Te so na tem območju še posebej pereče zaradi bližine Avstrije, kjer so pogoji dela za zdravnike boljši kot v Sloveniji.