Vodstvo UKC Maribor zavrača navedbe o pritiskih

Maribor, 17. marca - Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor zavrača navedbe o pritiskih v času trajanja razpisa za strokovnega direktorja zavoda, zaradi katerih naj bi strokovni direktor Matjaž Vogrin predčasno odstopil s funkcije in umaknil svojo kandidaturo za ponovni mandat. "Vsa namigovanja in špekulacije so zavajajoče in neresnične," pravi.