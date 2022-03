Gen-I ponovno s poslovodstvom s polnimi pooblastili

Ljubljana, 23. marca - Sklep o sodnem imenovanju začasnega poslovodstva Gen-I je postal pravnomočen, družba pa je tako po štirih mesecih brez uprave dobila novo poslovodstvo s polnimi pooblastili. Za največ eno leto jo bo vodil predsednik uprave Igor Koprivnikar, člani pa so Dejan Paravan, Andrej Šajn in Primož Stropnik, so danes sporočili iz Gen-I.