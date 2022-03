Gen-I preučuje možnost 50-milijonske zadolžitve na kapitalskem trgu

Krško/Ljubljana, 21. marca - Družba Gen-I preučuje možnost izdaje 12-mesečnih zapisov v višini 50 milijonov evrov. Če se bodo za to odločili, bo to že 11. izdaja komercialnih zapisov, to pa bo vse do polletja tudi edino zadolževanje Gen-I na kapitalskih trgih. Namen takšne zadolžitve je razpršitev virov financiranja in zagotavljanje zadostnega likvidnostnega položaja.