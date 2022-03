Uspeh Klimtove razstave v Rimu presegel vsa pričakovanja

Rim, 24. marca - Uspeh razstave Klimt, secesija in Italija v rimski palači Braschi je presegel vsa pričakovanja organizatorjev. Od odprtja 27. oktobra lani si jo je ogledalo 230.000 obiskovalcev. Prav zaradi velikega zanimanja so v zadnjih dneh razstave, od danes do nedelje, podaljšali njen odpiralni čas do polnoči.