Prodaja žetonov za Klimtov Poljub že prinesla 3,2 milijona evrov

Dunaj, 15. februarja - V dunajskem Muzeju Belvedere so na valentinovo začeli s prodajo nezamenljivih žetonov za slovito umetniško delo Gustava Klimta Poljub, pri čemer so dali na voljo 10.000 žetonov. Do 8. ure zjutraj je bilo po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA prodanih 1730 žetonov po 1850 evrov, kar je skupaj prineslo približno 3,2 milijona evrov izkupička.