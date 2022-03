Velenjski svetniki sprejeli strategijo razvoja in trženja turizma do leta 2027

Velenje, 22. marca - Velenjski svetniki so na današnji seji sprejeli strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju do leta 2027. Ta bo Šaleško dolino izpostavila kot trajnostno in zeleno destinacijo, so ocenili pripravljavci strategije. Šoštanjski svetniki bodo strategijo sprejemali predvidoma konec aprila.