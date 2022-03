Seja Sveta vlade za Slovence v zamejstvu o razmerah zamejske skupnosti

Ljubljana, 21. marca - Seja Sveta vlade za Slovence v zamejstvu, ki jo je kot predsedujoči vodil predsednik vlade Janez Janša, je bila danes namenjena aktualnim razmeram zamejske skupnosti, delovanju njenih organizacijskih struktur med in po pandemiji, prihodnji finančni perspektivi kot priložnosti za slovensko manjšino in možnostih kandidature na Interreg projektih.

Seje so se ob pristojni ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklitsch udeležili tudi predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem ter ministri, katerih pristojnosti so povezane z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.

Med slednjimi so bili ministrica za izobraževanje Simona Kustec, minister za kulturo Vasko Simoniti, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač in notranji minister Aleš Hojs ter državni sekretarji Andrej Čuš, Stanislav Raščan in Aleš Irgolič.

Kot so sporočili iz urada za komuniciranje, so se predstavniki avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti premierju in ministrom zahvalili za dobro sodelovanje v mandatu te vlade in poudarili, da sodelovanje še nikoli ni bilo tako učinkovito.

Premier Janša je na seji dejal, da je v prihodnje treba delati na obstoju slovenskega zamejstva, jezika in kulture pa tudi gospodarske moči organizacijskih struktur zamejskih Slovencev. "V mandatu te vlade je bilo na tem področju narejenih kar nekaj prebojev. Vrnitev Narodnega doma v Trstu je nekaj zgodovinskega, nekaj, kar presega materialno vrednost nepremičnine. Gre za dejanje, ki postavlja piko na i nekim novim časom v odnosu med obema narodoma," je dejal predsednik vlade.

Ob tem je izpostavil pomen podpisa slovensko-madžarskega medvladnega sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje, ki je bil podpisan pred mesecem dni. "Takšno obliko sodelovanja bi lahko naredili tudi s kakšno drugo sosedo," je dejal in še poudaril, da so številni praktični problemi, ki so bili izpostavljeni na seji, rešljivi z vztrajnostjo in medsebojnim sodelovanjem, nekateri pa potrebujejo več prizadevanja in dolgoročno strategijo.