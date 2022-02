Jaklitscheva ob obisku primorsko-notranjske regije tudi o sodelovanju s slovensko manjšino

Ilirska Bistrica, 11. februarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v okviru današnjega vladnega obiska primorsko-notranjske regije sestala s predstavniki tamkajšnjih lokalnih oblasti in kulturnih ustanov. Pri tem se je seznanila tudi z aktivnostmi, ki jih izvajajo za krepitev vezi in sodelovanja s Slovenci v sosednjih državah in rojaki po svetu.

Ministrica se je pred delovnim posvetom vlade v Cerknici na srečanju z županom občine Loška dolina Janezom Komidarjem med drugim seznanila s sodelovanjem tamkajšnjega turističnega društva in osnovne šole s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Kot so pri tem poudarili, gre za območje, kjer je vsakodnevno življenje močno prepleteno z Gorskim Kotarjem, delom Hrvaške, kjer že stoletja živi slovenska manjšina.

Jaklitscheva jih je spodbudila, da bi okrepili tudi organizirano sodelovanje s tamkajšnjimi Slovenci, še posebej v luči vzpostavljanja vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski Kotar, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V nadaljevanju obiska je Jaklitscheva obiskala Park vojaške zgodovine Pivka. Z direktorjem Jankom Boštjančičem sta spregovorila o dosedanjem sodelovanju med uradom in muzejem, vzpostavljenim v lanskem letu z namenom vključitve prispevka rojakov po svetu v razstavo o osamosvojitvi Slovenije, ki jo je ob 30. obletnici samostojnosti pripravil muzej.

Med obiskom območne enote Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica so ministrici med drugim predstavili njihovo redno sodelovanje in povezovanje s slovenskim Kulturnim prosvetnim društvom Bazovica z Reke. Na današnje srečanje so povabili tudi predstavnike društva, ki so kot ključno nalogo za prihodnost izpostavili vključevanje mladih na vseh področjih društvenega delovanja.

Z omenjenim društvom Bazovica že vrsto let aktivno sodeluje tudi Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica. Tako so med drugim pred leti gostili razstavo ob njihovi 70. obletnici. Knjižnično mrežo v občini poleg osrednje knjižnice sestavljajo še postajališča premične zbirke. Ena izmed njih je tudi v Mošćenički Dragi na Hrvaškem. V prihodnje si želijo v okviru projekta Berem z zajčkom Maksijem približati slovenske pravljice najmlajšim iz zamejstva, ki tudi sicer radi obiščejo knjižnico v Ilirski Bistrici, so povedali.

Jaklitscheva jih je pri tem spodbudila k temu, da razmislijo še o novih projektih, ki bi jih lahko izvedli v korist naših zamejcev in izseljencev, so še navedli s sporočilu.